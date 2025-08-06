В Красногорске демонстрируют работы талантливого художника Александра Закальского

Выставка, размещенная в выставочном зале Дворца культуры до 24 августа, предлагает посетителям окунуться в мир произведений мастера, вдохновленного голландской живописью XVII века – эпохой расцвета нидерландского искусства.

На выставке представлено 58 живописных работ, демонстрирующих виртуозное владение техниками и глубокое понимание стиля, характерного для голландских мастеров прошлых веков.

Марина Воронова, заведующая отделом выставочной деятельности МАУК КДК «Подмосковье», подчеркнула особую ценность выставки, отметив, что в ней автор воплотил свой максимум профессионализма, накопленного опыта и обширных знаний.

Александр Закальский посвятил восемь лет изучению наследия голландских художников эпохи старой школы XVII века, признаваемой золотым веком голландского искусства. Художник стремился постичь все нюансы и мельчайшие детали этого направления.

«В наши дни подобный подход к живописи встречается редко, но автор обладал прекрасной школой», — прокомментировала Марина Воронова.

Помимо изучения работ мастеров, Закальский имел возможность непосредственно знакомиться с подлинниками произведений во время поездок в Голландию, что позволило ему глубже понять и прочувствовать суть голландского стиля.

В процессе работы у Александра Закальского выкристаллизовался собственный, самобытный художественный почерк, хотя его работы и опираются на традиции голландской живописи. Он мастерски использует игру света и тени, передает фактуру предметов и текстуру фруктов, создавая натюрморты, полные жизни, от которых, кажется, исходит аромат цветов.

В экспозиции выставки представлено пятьдесят восемь полотен: четыре работы посвящены Камбодже, семь – это точные копии известных голландских произведений, а остальные – оригинальные работы Александра Закальского.

Марина Воронова акцентировала внимание на том, что жители Красногорска хорошо знакомы с творчеством художника, поскольку это не первая его персональная выставка, и его работы пользуются заслуженным признанием. Выставка предоставляет прекрасную возможность для зрителей насладиться произведениями талантливого мастера.

Выставочный зал открыт со среды по воскресенье, с 11:00 до 19:00 (с 13:00 до 14:00 – перерыв), понедельник и вторник – выходные дни.



Возрастное ограничение: 6+