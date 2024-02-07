В Красногорске наградили юных победителей Зимнего Кубка по теннису

Турнир в Красногорске Московской области провели среди юниоров и юниорок до 19 лет. Мероприятие официально завершилось награждением участников, которое провели почетные гости мероприятия.

Церемонию награждения тройки лучших участников в разных категориях провел Шамиль Тарпищев, президент Федерации тенниса и капитан сборной команды по теннису России. От имени главы Красногорска Дмитрия Волкова награды вручил Начальник управления по физической культуре и спорту муниципалитета Алу Бочкаев.

«В теннисе не бывает проигравших. Любое поражение - это учеба, которая позволяет расти и достигать высшего результата», — дал напутствие детям и подросткам Шамиль Тарпищев.

Первое и второе место среди юниорок досталось москвичкам Полине Вимба и Софии Найденовой. Тройку лидеров замкнул Юлия Борщева из Воронежа.

Среди мальчиков-теннисистов лучшим стал челябинец Илья Гришков, который обогнал московских участников – Александра Кличникова и Владимира Чуракова. Они заняли второе и третье место соответственно.

Молодые спортсмены остались в восторге от высокого уровня турнира, который организовали в Международной Академии тенниса Шамиля Тарпищева. Соревнование провели при поддержке главы г.о. Красногорск, министерства спорта Московской области, а также Федерации тенниса РФ.

Всем начинающим спортсменам пожелали новых побед и достижения целей.