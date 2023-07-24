В Красногорске открылась третья смена популярного детского спортивного лагеря

Детский спортивный лагерь размещается на базе знаменитого ФК «Зоркий». Сорок пять юных спортсменов ждут две недели насыщенных тренировок на объекте с прекрасной инфраструктурой.

«Каждая минута у детей расписана, при этом они постоянно находятся под контролем вожатых, которые следят за детьми, развлекают их, учат правильному поведению», – рассказал генеральный директор ФК «Зоркий» Алексей Алексеев.

Кроме тщательно продуманной спортивной программы юных футболистов порадую разноплановыми творческими занятиями и заплывами в просторном бассейне.

Но, разумеется, главная фишка лагеря – футбольные «фишки». Высококлассные тренеры помогут ребятам прокачать мастерство владения мячом, отработать прием и передачу, освоить новые элементы игры.

Отметим, что детский лагерь на базе футбольного клуба распахивает двери ребятам вот уже третий год подряд. Самым усердным и мотивированным спортсменам по итогу смены дарят специальные призы.