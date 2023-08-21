В Красногорске прошел матч в рамках проекта губернатора Подмосковья «Выходи во двор»

За команду Легенд играли Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов, Егор Титов, Александр Ширко, Александр Филимонов, Евгений Алдонин и Василий Иванов. Тренером стал трехкратный серебряный призер чемпионата СССР как игрок, двукратный чемпион России и обладатель Кубка страны в качестве тренера Валерий Гладилин.

Несмотря на сильное сопротивление команды любителей, мэтры футбола все же выиграли матч. При чем Легенды опередили соперников всего на два очка. Общий счет - 8:6.

«Большие победы начинаются с маленьких достижений. Отработка навыков на комфортных стадионах, при этом не покидая пределов школ, стала реальностью благодаря программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Открытый стадион». Отдельно хочу поблагодарить местных жителей, которые пришли семьями поддержать игроков, поболеть. Они с азартом наблюдали за футбольными баталиями. Именно на таких играх проявляются командный дух и спортивная сплоченность», - прокомментировал событие глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.

Перед началом матча игроки команды Легенд провели мастер-классы для воспитанников спортивной школы олимпийского резерва «Зоркий».

«Играю за КСШОР «Зоркий - 2015», потому что я мечтаю стать профессиональным футболистом. Вживую посмотрел на игру мастеров и зарядился эмоциями. Жду, когда смогу отработать все полученные навыки на тренировке», - рассказал воспитанник КСШОР «Зоркий-2015» Влад Бурлаков.

Напомним, что это уже десятый по счету матч проекта «Выходи во двор» в этом сезоне. Его комментировали спортивный журналист, депутат Московской областной Думы Олег Жолобов и телеведущий, спортивный комментатор Виктор Гусев.

Болельщики с помощью голосования выбрали лучших игроков из обеих команд. От Легенд это Егор Титов, от любителей - Павел Васильев.

Кстати, это второй матч проекта «Выходи во двор» в Красногорске. Первый прошел год назад. Тогда команда любителей смогла завершить встречу в ничью со счетом 6:6.