В Красногорске прошли соревнования по самбо среди юношей

Юные спортсмены в возрасте от 8 до 14 лет поборолись за первенство в различных весовых категориях. Победители станут представителями своих округов на областных состязаниях.

Лучшими спортсменами по итогу соревнований от Красногорска стали Самадов Артем, Тихонов Олег и Козлов Тимофей. Их ждет следующий тур боев. Награждение прошло в торжественной обстановке. Трофеи спортсмены получили из рук начальника Управления по физкультуре и спорту городского округа Красногорск Алу Бочкаева, исполнительного директор Федерации самбо Московской области Александра Гавриленкова и мастера спорта Международного класса по самбо, бойца смешанных боевых искусств Алексея Олейника.