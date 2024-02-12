В Красногорске провели ежегодный детский фестиваль «Крещенские морозы»

Детский фестиваль «Крещенские морозы» имени Сергея Николаевича Веселова проходит ежегодно. Каждый раз неизменным остается одно — спортсмены и участники получают незабываемые эмоции.

Мероприятие, посвященное вдохновителю и организатору многих соревнований Сергею Веселову, состоялось на лыжном стадионе «Зоркий» в Красногорске.

Спортивное мероприятие выполняет одновременно несколько задач. Во-первых, участники демонстрируют важность здорового образа жизни. Во-вторых, ребята испытывают чувство патриотизма, ведь приобщаются к своим потомкам, сотрудникам завода имени С. А. Зверева, которые в середине прошлого века формировали основы Красногорской лыжни.

Для многих спортсменов соревнования стали дебютом. Всего участие приняло около 900 дошкольников. Городской округ Красногорск не может не гордиться тем, сколько молодых людей выбирает здоровый образ жизни. Каждый участник в будущем обязательно добьется значимых достижений.