В Красногорске состоялись спортивные мастер-классы в рамках марафона «Сила России»

Мероприятия зимнего марафона «Сила России» прошли на стадионе «Зоркий» в Красногорске. Мастер-классы проводили профессиональные тренера и сторонники партии «Единая Россия».

Масштабный спортивный марафон продолжается по всем регионам страны, включая и Подмосковье.

Так, недавно игры провели в Красногорске. На территории стадиона «Зоркий» состоялись мастер-классы по хоккею с мячом и фигурному катанию. В тренировках приняли участие почти 30 детей, которых обучали опытные тренеры.

«Данные виды спорта выбраны не случайно: красногорцам очень нравится хоккей, а также фигурное катание. Это востребованные виды спорта, которым все занимаются», - отметил представитель местного отделения партии ЕР Даниил Арышев.

Напомним, «Сила России» была инициирована партией «Единая Россия». Для этого мероприятия задействовали более 1500 площадок. Марафон продлится до 17 марта. Информация о всех дальнейших мастер-классах в регионах страны указана на соответствующем сайте.