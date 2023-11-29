В Красногорске стартовала Школьная футбольная лига «На взлет»
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Красногорск]
Для участия в школьной футбольной лиге в Красногорске собрались ребята из 10 местных СОШ. Они объединились в 16 команд и участвуют в состязаниях на звание самой лучшей. Кстати, кубок будет настоящим. Все как во взрослом спорте. Об этом ранее сообщили в Минспорта региона.
Футбольную лигу школьников в Красногорске организовали группа компаний «Садовое кольцо», футбольный клуб «Зоркий» и Управление по физической культуре и спорту администрации городского округа, пояснили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Название «На взлет» — это не только яркий призыв, но и отсылка к тому, что у детей есть шанс раскрыться в этом турнире, усовершенствовать свои навыки, быть быстрыми, смелыми и стремительно набирать высоту, как и свойственно ястребу — талисману клуба» — рассказал генеральный директор ФК «Зоркий» Алексей Алексеев.
Напомним, что состязания школьной футбольной лиги в Красногорске проводятся с 28 ноября. Закончатся игры в это воскресенье, 3 декабря. А уже 10 числа юных спортсменов ждет супер финал, по итогам которого и наградят победителей.