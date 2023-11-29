В Красногорске стартовала Школьная футбольная лига «На взлет»

Для участия в школьной футбольной лиге в Красногорске собрались ребята из 10 местных СОШ. Они объединились в 16 команд и участвуют в состязаниях на звание самой лучшей. Кстати, кубок будет настоящим. Все как во взрослом спорте. Об этом ранее сообщили в Минспорта региона.