В Красногорске стартовали зимние катания на коньках

Зима постепенно набирает обороты. За окнами становится все больше снега, да и морозы постепенно крепчают. Самое время заняться зимними видами спорта. Так, красногорцы на днях дружно встали на коньки, дав старт массовым катаниям на стадионе «Зоркий». Об этом сообщил глава муниципалитета Дмитрий Волков.