В Красногорске стартовали зимние катания на коньках
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Красногорск]
Зима постепенно набирает обороты. За окнами становится все больше снега, да и морозы постепенно крепчают. Самое время заняться зимними видами спорта. Так, красногорцы на днях дружно встали на коньки, дав старт массовым катаниям на стадионе «Зоркий». Об этом сообщил глава муниципалитета Дмитрий Волков.
«Более тысячи человек пришли сегодня на каток, чтобы опробовать первый лед, зарядиться положительной энергией и набраться ярких впечатлений в преддверии зимнего сезона», - написал в своем телеграм-канале Дмитрий Волков.
Он уточнил, что массовые катания буду проходить всю зиму. А в общей сложности в муницпалитете будут работать более пятидесяти катков.
«Проведите время с пользой и присоединяйтесь к активному отдыху. Все на лед!», - резюмировал Волков.