В Красногорске успешно прошла постановка спектакля «Жизель»

Мероприятие прошло в концертном зале Дома культуры «Луч». Вечер гостей мероприятия превратился в феерию танца и музыки. Особенную атмосферу создавали артисты балета, каждое движение которых раскрывало детали истории, пришедшей из славянских мифов. Им удалось передать зрителям атмосферу загадочного мира, в котором жили духи виллисов. Особенное внимание привлекали невероятной красоты костюмы артистов, которые ярко переливались на свете.

После спектакля зрители делились положительными отзывами. Многие признались, что разные чувства сменяли их на протяжении всего просмотра — от волнения до восхищения.

Напомним, что «вилисами» называли невест, которые по разным причинам не дожили до свадебного торжества. В полночь они выходили из могил и кружились в танце. Путник, который становился случайным свидетелем их веселья, был обречен на гибель. Его кружили в хороводе до тех пор, пока он, изнеможенный и немощный, не падал замертво.