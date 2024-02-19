В Красногорске завершился финал Личного Чемпионата России по ледовым мотогонкам

18 февраля в Красногорске прошел второй финал Личного Чемпионата России по ледовым мотогонкам, где определился лучший гонщик сезона 2023/ 2024 гг. Днем ранее зрители наблюдали за зрелищным финалом соревнований ледовых гонок.

В прошлом году мероприятие впервые прошло после семи лет ожидания. Трек, расположенный в Красногорске, всегда считался одним из самых протяженных. Впервые гонки прошли на территории округа в 1995 году. Эксклюзивом открытия в нынешнем году стало мотошоу «Ночные Волки».

Мероприятие привлекло внимание не только горожан, но и депутат ГД, артиста Дениса Майданова, депутатов Московской областной Думы Романа Володина и Сергея Маликова, президента Федерации мотоциклетного спорта Александра Джеуса, президента мотоклуба «Ночные волки» Александра «Хирурга» Залдастанова, председателя Совета депутатов городского округа Красногорск Сергея Трифонова, участника СВО Дмитрия Брыжака, заместителя командира 45 инженерно-маскировочного полка по военно-политической работе подполковника, Героя России Умарпаша Ханалиева.

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков обратился к присутствующим с приветственным словом.

«Сила традиций восходит на десятилетия назад, когда в Красногорске зарождался спидвей, а благодаря стараниям наших старожилов спорта был возрожден год назад. Именно спорт в это время сильных людей несет в себе объединяющую миссию, которая ведет нас к общей и долгожданной Победе. Удачи всем участникам! С возвращением, спидвей и только вперед!» — сказал Дмитрий Волков.

17 февраля состоялось 20 заездов. Победителем первого дня стал Никита Богданов из г. Уфа. Лидером турнира был назначен спортсмен из округа Красногорск, набравший 15 очков. Набранные баллы были суммированы с теми, что участник получил за все время турнира. Вышло 135 баллов. Разница в одно очко позволило Динару Валееву занять второе место. Сергей Марков занял третье место, набрав в первый день финала 12 очков.

18 февраля 16 лучших гонщиков страны из Тольятти, Уфы, Шадринска, Каменска-Уральского и Луховиц сразились за победу. Был установлен регламент: 20 основных заездов, два полуфинальных и финальный заезд. Спортсменам хватало 80 секунд, чтобы преодолеть расстояние в 1 600 метров.

«Спидвей в Красногорск не просто вернулся, он взорвал. Если сравнивать первый день и второй, то второй оказался ещё зрелищнее. Трибуны такие же полные, но если смотреть за ограждение стадиона, то за стадионом появился третий ряд, людей, которые не попали на стадион. Красногорск - наша гордость, и так было всегда», — сказал генеральный секретарь Мотоциклетного спорта России Евгений Паршин.

18 февраля 23-летний уфимец, действующий Чемпион России Никита Богданов стал лидером гонки. Серебряным призером после дополнительного заезда стал Дмитрий Колтаков, а бронзовым — Сергей Макаров.