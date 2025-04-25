В Красноярском крае футбольный судья скончался во время матча

В Ачинске во время матча скончался 45-летний футбольный арбитр Артур Иксанов.

Трагедия произошла 23 апреля в ходе турнира, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Встречались команды «Металлург» (Ачинск) и сборная центра спортивной подготовки.

Иксанову стало плохо на поле. Он потерял сознание и упал на газон. Медицинская помощь подоспела незамедлительно, но спасти мужчину не удалось, он скончался в реанимобиле, не приходя в сознание. Предварительно, причиной смерти стала остановка сердца.

В сообщении ФК «Металлург» говорится, что Артур Исканов оставил яркий след в мире футбола как игрок и арбитр, своей страстью и отношением к делу вдохновлял многих. Клуб выразил соболезнование семье и близким Артура Иксанова.