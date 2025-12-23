В Крыму создали новый гимн республики

В Крыму завершился уникальный творческий процесс — создание нового гимна республики. Как рассказал председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов в интервью «Крым 24», в этой работе приняли участие многие представители творческой интеллигенции и каждый из них смог внести свой вклад в формирование будущего музыкального символа региона.

Константинов подчеркнул, что подход к созданию гимна был максимально открытым и коллегиальным, что позволило учесть разные мнения и родить действительно уникальную композицию. Этот опыт, по его словам, стал показательным примером того, как можно объединить усилия для решения значимой культурной задачи.

Во время своих поездок по России крымский политик обратил внимание на интересный контраст. Оказалось, что далеко не во всех регионах, даже с богатейшей историей, существуют собственные официальные гимны. В качестве примера он привел Нижний Новгород — город с огромным историческим наследием, который, тем не менее, до сих пор не имеет утвержденного музыкального символа.

