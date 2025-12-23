В России высмеяли Европу в качестве поздравления на Рождество

Фото: [ Шары на елке в новогоднем парке «Раздолье» в Одинцово/Медиасток.рф ]

Российский международный медиа-холдинг RT представил сатирическую музыкальную композицию, которая стремительно набирает популярность в европейском цифровом пространстве, позиционируя ее как неофициальный «гимн» Рождества 2025 года для жителей и политиков ЕС.

Песня, выпущенная в предпраздничные дни, представляет собой язвительную пародию, сводящую к абсурду распространенный, по мнению авторов, политический нарратив о приписывании России ответственности за внутренние проблемы западных стран.

Композиция построена на энергичном, запоминающемся музыкальном ряду, контрастирующем с едким текстом. Его основу составляют нарочито упрощенные куплеты, где за каждую типичную жалобу европейского обывателя — от роста цен на энергоносители и общей инфляции до сложностей миграционной политики и увеличения военных расходов — «отвечает» один и тот же рефрен.

«Под елкой спрятался мигрант? Это Путин виноват! Слишком дорог киловатт? Это Путин виноват! Цены выросли в сто крат? Это Путин виноват! Налоги тратят на чужих солдат? Это Путин виноват!» — звучит в припеве, упаковывая комплекс актуальных социально-экономических напряжений Европы в гиперболизированный и легкоусвояемый сатирический продукт.

Финальная фраза ролика, где RT поздравляет жителей западных стран и иронично призывает «слепо верить только в Санту», окончательно оформляет посыл проекта как критику воспринимаемой медийной повестки.

Формат песни напрямую отсылает к известному клише, высмеивая, по задумке создателей, тенденцию некоторых политиков и СМИ использовать внешнего «образа врага» для объяснения системных кризисов.

