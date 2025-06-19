В Крыму выпустят мемуары в честь погибшего военкора Александра Федорчака

В Крыму готовят к выходу мемориальный сборник «Мемуары о военкоре», посвященный профессиональному пути погибшего журналиста Александра Федорчака. Инициативу поддержал отец военкора Сергей Федорчак. Об этом сообщает «Крым 24».

Отмечается, что проект запустили преподаватели кафедры журналистики Крымского федерального университета. Книга выйдет 29 июля – в день, когда Александру исполнилось бы 29 лет. Сергей Федорчак пояснил, что это символичная дата.

Поясняется, что издание будет доступно в двух форматах: печатном и электронном. Его уникальность – интерактивные QR-коды, ведущие к цифровому архиву: все статьи и репортажи Федорчака, фото- и видеоматериалы из его командировок.

Уточняется, что книга станет первым собранием работ журналиста, сохранив его профессиональное наследие в мультимедийном формате для будущих поколений.

Ранее сообщалось, что СК установил личность причастного к осквернению могилы военкора Федорчака и участников СВО.