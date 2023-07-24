В Ленинском городском округе 150 детей приняли участие в гонке на беговелах и велосипедах
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Ленинский]
Юные спортсмены — воспитанники спортшколы «Беговел Видное» приняли участие в юбилейных гонках, посвященных 5-летию этого учреждения.
«Спорт больших достижений начинается с маленьких побед именно на таких соревнованиях», — отметил глава Ленинского горокруга Алексей Спасский, комментируя соревнования.
В них приняли участие порядка 150 юных спортсменов 2—9 лет на велосипедах и беговелах. На старт в гоночном заезде вышли не только жители Ленинского округа, приехали спортсмены из Домодедова, Балашихи, Коломны, Ступина, из столицы и Воронежской, Ивановской, Тульской областей.
Победителей в разных возрастных категориях наградили, вручив им велосипеды, беговелы, шлемы и экипировку.
Спортшкола «Беговел Видное» появилась на базе муниципального Дворца спорта 5 лет назад, и сейчас очень популярна у поклонников велосипедного спорта. За эти годы ученики прокачали теоретические знания, покорили разные города и трассы, завоевали немало наград.