В Ленинском городском округе прошел праздник современных танцев «Город танцует в парках»

Жителям Ленинского городского округа на днях подарили настоящий яркий праздник. Там прошел областной фестиваль посвященный современным танцам «Город танцует в парках». Об этом в своих социальных сетях написал глава территории Алексей Спасский.

Событие состоялось в парке «Апаринки». На сцене в зоне отдыха выступили 8 творческих коллективов муниципалитета.

У фестиваля-конкурса был звездный состав жюри. Коллективы оценивали заслуженный артист России Егор Дружинин и победитель проекта «Танцы на ТНТ», хореограф Виталий Уливанов.

В итоге победу одержали девушки из театра танца «Шаги». Теперь они продемонстрируют свой номер на большом гала-концерте 2 сентября. Отметим, что там соберутся победители всех отборочных этапов.