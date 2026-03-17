В Лондоне пройдет главный бой вечера: россиянин Мовсар Евлоев встретится с британцем Лероном Мерфи

В субботу, 21 марта, в Лондоне состоится главный бой вечера UFC, в котором встретятся два непобежденных бойца полулегкого веса (до 65 килограммов), пишет «Чемпионат».

Российский спортсмен Мовсар Евлоев, занимающий первую строчку рейтинга, имеет 19 побед и ноль поражений. Его соперник, британец Лерон Мерфи, также не проигрывал ни разу: на его счету 17 побед.

Победитель этого поединка получит право сразиться за титул чемпиона мира. Для обоих бойцов это важнейший шанс в карьере. Ориентировочное время начала боя — 1:30 ночи по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Боец», а также платформа UFC Fight Pass.

Бой обещает быть напряженным: оба спортсмена демонстрируют высокий уровень подготовки и не привыкли уступать. Кто останется непобежденным и сделает шаг к поясу — узнаем в ночь с 21 на 22 марта.

Ранее стало известно, что российский боец Хамзат Чимаев будет защищать титул чемпиона UFC в бою с американцем Шоном Стриклендом.