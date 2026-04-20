Пьяный россиянин атаковал трамвай после конфликта с кондуктором

В Прокопьевске произошел случай, который местные жители уже окрестили трамвайной местью. Пассажир, которого высадили из вагона за безбилетный проезд, решил не уходить просто так. Мужчина дождался другого трамвая и с размаху запустил камень в его лобовое стекло, сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо» .

Инцидент случился после того, как контролеры или водитель первого трамвая попросили нарушителя покинуть салон. Тот отказался платить за проезд, и его высадили на улицу. Вместо того чтобы отправиться пешком, 30-летний кузбассовец затаил обиду. Он не стал выяснять отношения с теми, кто его высадил, а выбрал другую цель — следующий проходящий трамвай.

Злоумышленник дождался вагона и метнул камень прямо в лобовое стекло. Удар пришелся на зону водителя. Женщина за рычагами управления не растерялась — она мгновенно нажала тревожную кнопку. Сигнал поступил в Росгвардию, и наряд вневедомственной охраны прибыл на место происшествия в считанные минуты.

Сотрудники опросили водителя и свидетелей, установили приметы нападавшего и начали прочесывание района. Вскоре росгвардейцы задержали подозреваемого на улице Площадка Фрунзе. Им оказался 30-летний местный житель. Внешность мужчины выдавала состояние сильного алкогольного опьянения. По предварительным данным, именно этот факт и стал первопричиной конфликта: пьяного пассажира высадили за отказ оплатить проезд, а он решил отомстить, выместив злость на ни в чем не повинном втором трамвае.

Задержанного передали в руки сотрудников полиции. Теперь мужчине грозит ответственность за повреждение имущества общественного транспорта. Какая именно статья будет применена, решат правоохранители, но хулигану в любом случае не позавидуешь: одна неоплаченная поездка может обернуться для него серьезным штрафом или даже более строгим наказанием.

