В сентябре откроется обновленный бульвар в Богородском округе

В Богородском округе стартует масштабное благоустройство Богородского бульвара — проект, который затронет сразу несколько районов: Новое Заречье, Старое Заречье и Центральный микрорайон. Общая площадь преображаемой территории составит около 4 га, а протяженность обновленного пространства достигнет почти км.

Как рассказали в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области, ключевая идея проекта — концепция «городская ткань». Она отсылает к богатому историческому наследию города: многие годы его идентичность и характер определяла развитая текстильная промышленность.

После завершения работ бульвар превратится в современное и комфортное общественное пространство с продуманной инфраструктурой. Удобные пешеходные дорожки обеспечат беспрепятственное передвижение, в том числе для маломобильных граждан. Энергоэффективные светильники современного дизайна создадут уютную атмосферу и повысят безопасность в вечернее время, а система видеонаблюдения дополнительно усилит защищенность территории.

Особое внимание уделят зонам отдыха: здесь появятся уютные навесы с качелями. Лестницы и спуски приведут в порядок, сделав их не только безопасными, но и эстетически привлекательными. Центральным элементом и украшением пространства станет фонтан, который придаст месту особый шарм и станет точкой притяжения для жителей и гостей округа.

Комплексное озеленение дополнит общую картину: на бульваре высадят деревья и кустарники, обустроят ухоженные газоны и яркие цветочные клумбы. Информационно‐навигационная система с картами и указателями поможет гостям легко ориентироваться на большой территории.

Все работы планируется завершить в сентябре текущего года. Обновленный бульвар призван стать новой точкой притяжения для жителей всех возрастов: здесь можно будет прогуляться с семьей, встретиться с друзьями или отдохнуть в тишине среди зелени.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по благоустройству общественных пространств в регионе.