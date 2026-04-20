Человек-мутант в Калининграде: у донора нашли геном, которого нет ни в одной базе мира

В Калининградской области обнаружен человек с фенотипом HLA, который ранее не фиксировался ни в одной международной базе данных. Открытие уже признано мировым научным сообществом. Об этом пишет Коммерсант .

Сенсация в регистре доноров

Специалисты региональной станции переливания крови сообщили об обнаружении донора с уникальным геномом. С 2022 года образцы калининградцев направляются в Кировский институт гематологии и переливания крови для типирования и формирования национального регистра доноров костного мозга. В ходе планового анализа в 2025 году эксперты выявили фенотип, данные о котором отсутствуют в глобальных генетических каталогах. Главврач станции Нина Кабанчук подтвердила, что калининградец стал единственным известным обладателем такой генетической комбинации в мире.

Система HLA и признание научным сообществом

Уникальность заключается в специфическом наборе генов системы HLA (тканевой совместимости), которая отвечает за работу иммунной системы и распознавание «свой — чужой». По словам заведующей отделением лабораторной диагностики Ирины Днестрянской, обнаруженный вариант настолько редок, что статья о нем была опубликована в международном медицинском журнале «HLA» — официальном издании Европейской федерации иммуногенетики. Это подчеркивает фундаментальную значимость находки для мировой медицины.

Практическая ценность открытия

Обнаружение такого донора имеет критическое значение для трансплантологии. При пересадке костного мозга идеальное совпадение по системе HLA является жизненно важным условием выживания пациента. Теперь в российском регистре есть уникальный ресурс: если в любой точке страны появится больной с аналогичным редчайшим фенотипом, калининградец сможет стать единственным шансом на спасение его жизни. До этого момента найти совместимого донора для такого пациента было бы математически невозможно.