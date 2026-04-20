Капитальный ремонт спортивной школы «Феникс» в Орехово-Зуеве наполовину завершен

В городе Ликино‑Дулево Орехово‑Зуевского городского округа на улице Калинина, 12 продолжается капитальный ремонт спортивного корпуса № 1 спортивной школы «Феникс». По данным пресс‑службы Министерства строительного комплекса Московской области, на текущий момент стройготовность объекта превысила 57%.

Работы ведутся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», которая реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Финансирование осуществляется из регионального бюджета.

На объекте задействовано более 120 специалистов. Строители активно трудятся сразу в двух зонах — в здании спортзала и в бассейне. В настоящее время выполняются отделочные, кровельные и фасадные работы, ведется обустройство входных групп и монтаж инженерных сетей.

Завершить все работы планируется в 2026 году. Обновленная спортшкола «Феникс» станет современным спортивным центром, который сможет удовлетворить потребности жителей микрорайона в качественных условиях для занятий физической культурой и спортом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.