День открытых дверей в колледжах Московской области объединил более 130 тыс. человек

18 апреля 2026 года колледжи и техникумы региона распахнули свои двери для будущих абитуриентов и их родителей. Масштабное мероприятие — Единый день открытых дверей — объединило образовательные учреждения Подмосковья и привлекло более 130 тыс. учащихся. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

Инициатива охватила широкую сеть учебных заведений: площадки были развернуты в 36 колледжах и 6 структурных подразделениях подмосковных вузов. Все они объединены в 18 образовательных кластеров, охватывающих 12 ведущих отраслей экономики. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число участников выросло вдвое — этот факт наглядно демонстрирует растущий интерес молодежи к среднему профессиональному образованию.

Программа дня получилась насыщенной и разноплановой. Школьники и их родители смогли не только узнать о профессиях, но и «примерить» их на себя. Ключевыми событиями стали Всероссийский классный час, родительские собрания, экскурсии на ведущие предприятия региона, профессиональные пробы, интерактивные викторины и профиквесты, презентации лабораторий и мастерских.

Мероприятие прошло в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети». Его цель — сделать среднее профессиональное образование более привлекательным и доступным, показать молодежи, что рабочие и технические профессии — это перспективный путь к успешной карьере и стабильному доходу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.