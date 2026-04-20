Итоги фестиваля искусственного интеллекта «Область ИИзменений» подвели в Подмосковье

В Подмосковье подвели итоги регионального фестиваля искусственного интеллекта «Область ИИзменений». Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Финал фестиваля прошел на базе Технолицея имени В. И. Долгих. За победу в нем боролись 60 команд, которые ранее стали победителями муниципального этапа.

В рамках этапа участникам нужно было решить кейсы по двум тематическим направлениям и представить проектные разработки, созданные с применением нейросетей.

В результате победителями и призерами стали шесть команд — из Истры, Краснознаменска, Люберец, Электростали, Егорьевска и Подольска. Первое место заняли команды Технолицея им. В.И. Долгих из Истры и школы № 4 с углубленным изучением отдельных предметов им. Г. К. Жукова из Краснознаменска.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об использовании искусственного интеллекта в сфере образования.