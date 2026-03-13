Стал известен соперник Чимаева в его первой защите титула в UFC

Чеченский боец, представляющий ОАЭ, Хамзат Чимаев узнал своего соперника по первой защите титула в среднем весе в UFC. Ему предстоит встреча с экс-чемпионом дивизиона американцем Шоном Стриклендом.

Хамзат Чимаев завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе в августе 2025 года, но с тех пор не выходил в октагон, ссылаясь на травму. В ночь на 13 марта президент промоушена Дана Уайт официально объявил, что бой Чимаев и Стрикленда возглавит кард на турнире UFC 328 в Нью-Джерси в ночь на 10 мая.

Стрикленд уже владел поясном в среднем весе, но утратил его в поединке с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси, которого, в свою очередь, убедительно победил Чимаев. Всего 35-летний Стрикленд провел 37 поединков в смешанных единоборствах, одержав 30 побед.

Особого перца перед предстоящим боем отношения Стрикленда к Чимаеву, которого он называл «полевым командиром» и «мусульманином-террористом». Также американца злили большие паузы между выступлениями Чимаева: «Вы притащили парня, который дерется раз в год. Он как чертова Мадонна». При этом Стрикленд заявлял, что он единственный в дивизионе, кто сможет побить Чимаева.

