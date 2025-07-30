В Луховицах пройдет пятый экстремальный забег «Стальная птица»

В муниципальном округе Луховицы запланировано проведение пятого открытого экстремального забега с препятствиями под названием «Стальная птица». Это захватывающее мероприятие состоится 30 августа на базе отдыха «Росинка» и на прилегающей к ней территории.

Организаторами мероприятия являются спортивный центр «Луховицы», администрация муниципального округа Луховицы и социальный клуб «Одной дорогой».

«Участникам предстоит преодолеть сложную пятикилометровую трассу с 20 искусственными препятствиями. Судьи будут учитывать, как скорость, так и качество прохождения испытаний», – рассказал директор спортивного центра «Луховицы» Дмитрий Кирюхин.

Старт командной гонки запланирован на 13:00. К участию допускаются команды, состоящие из четырех человек, при этом в составе обязательно должна присутствовать одна женщина. Минимальный возраст для участников – 16 лет.

Торжественное начало забега состоится в 10:30. В 11:00 начнется серия детских забегов.

«Длина трассы для юных спортсменов составит 1,5 километра. Трасса будет включать в себя 12 достаточно серьезных испытаний. Мальчики и девочки будут соревноваться в отдельных зачетах по двум возрастным группам: 11-13 лет и 14-15 лет. Для детей младше 10 лет будет организован забег без определения победителей», – пояснил Дмитрий Кирюхин.

Он также добавил, что для участия в соревнованиях необходимо предоставить паспорт или свидетельство о рождении, медицинскую справку с заключением отсутствия противопоказаний и расписку, подтверждающую осознание ответственности за собственную жизнь и здоровье.

Зарегистрироваться для участия можно по ссылке.

Регистрационная кампания продлится до 28 августа включительно.

По всем интересующим вопросам можно обращаться по телефону: 8-965-336-12-06.