В Луховицах прошли спортивные соревнования, посвященные чемпиону мира В. А. Рыховскому

В городе Луховицы состоялся фестиваль спорта, который организовала администрация муниципалитета и молодежный центр «Юнимакс», на базе которого работает военно-спортивный клуб «Факел». Мероприятие посвятили бывшему руководителю клуба Виктору Александровичу Рыховскому.

Зимние игры торжественно открыл глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин, а также Игорь Рыховский, сын призера мировых соревнований, в честь которого с размахом провели этот фестиваль.

Гиревой спорт и кикбоксинг стали основными направлениями мероприятия. Участвовали 70 человек, среди которых не только луховичане, но и гости из других подмосковных округов. Однако именно спортсмены из Луховиц отличились, завоевав медали в каждой возрастной и весовой категории.

«Главный девиз Виктора Александровича и клуба «Факел»: «Жить – не тлеть, а гореть». Отрадно, что воспитанники объединения продолжают огнем сердец ярко блистать на спортивной арене», – отметил Сергей Тимохин.

Заслуженный тренер Виктор Рыховский во время своего руководства над «Факелом» основал спортивные соревнования. Он был признан мастером спорта международного класса, а также рекордсменом книги «Рекордов Гиннесса». Многократно становился чемпионом, причем не только на федеральном уровне: лучшим его признавали в Европе и на мировых соревнованиях. Был неоднократно награжден главой Московской области и министерством физической культуры и спорта региона.

Виктора Рыховского не стало в июне 2023-го: 6 февраля текущего года ему бы могло исполниться 79 лет.