В Луховицах состоятся полуфинальные поединки на Кубок главы округа по футболу

В ближайшую субботу, 2 августа, на спортивном стадионе поселка Газопроводск развернутся полуфинальные сражения в рамках Кубка главы муниципального округа Луховицы по футболу, посвященного сезону 2025 года. Организатором турнира является спортивный центр «Луховицы», а поддержку в проведении мероприятия окажет окружная администрация.

Первый полуфинальный матч стартует в 14:00. На поле сойдутся футболисты команд «Красная Пойма» и «Фруктовая». За право побороться за главный трофей в заключительном матче турнира, во втором полуфинале, сыграют между собой коллективы «Аксеново» и «Газопроводск». Начало второго полуфинала запланировано на 16:30.

«Ожидается, что противостояния будут зрелищными и полными неожиданностей. Приглашаем всех поклонников футбола посетить стадион в поселке Газопроводск, чтобы поддержать полуфиналистов и получить удовольствие от игры сильнейших футбольных команд нашего региона», – отметил директор спортивного центра «Луховицы» Дмитрий Кирюхин.

Вход на стадион бесплатный. Возрастное ограничение 6+.