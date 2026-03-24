В матче КХЛ один и тот же гол отменили дважды

Департамент судейства Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) дал официальные разъяснения по поводу отмененной шайбы в матче первого раунда плей-офф между «Ак Барсом» и «Трактором».

Инцидент произошел на 11-й минуте, когда еще счет не был открыт. Челябинец Михаил Горюнов-Рольгизер переправил шайбу в ворота, однако арбитры ее изначально не засчитали, посчитав, что нападающий забил ногой. Судья видеоповторов предложил пересмотреть эпизод, и было установлено, что шайба влетела все же в ворота от клюшки хоккеиста и ее нужно засчитывать.

Однако после этого челлендж запросил главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин. Он попросил определить, не было ли в эпизоде блокировки вратаря. В итоге запрос тренера был удовлетворен, и счет остался прежним.

Основное время матча завершилось вничью. В концовке первого овертайма Александр Барабанов забросил победную шайбу для «Ак Барса» — 3:2. Казанцы повели в серии.

Любопытно, что в последнем матче регулярного чемпионата «Ак Барс» одержал над «Трактором» минимальную победу (1:0), и тогда автором решающего гола также был Барабанов.