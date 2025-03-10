В матче НХЛ с участием Овечкина арбитры удалили сразу 10 игроков

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» — «Сиэтл Кракен» произошла массовая драка, по итогам которой 10 человек отправились на скамейку штрафников.

Потасовка произошла в третьем периоде матча при счете 2:2 в зоне «Сиэтла». В ней приняли участие все полевые игроки обеих команд, и арбитры отправили в штрафные боксы всех, по пять хоккеистов с каждой стороны.

У «Вашингтона» удаления получили Том Уилсон, Пьер-Люк Дюбуа, Джон Карлсон, Тревор ван Римсдик и Брэндон Духейм, у «Сиэтла» штрафами наказали Джона Хэйдена, Джоша Махуру, Брэндона Монтура, Мики Эйссимонта и Тая Картье. Кроме того, Духейм и Хэйден получили 10-минутые дисциплинарные штрафы.

Игра завершилась победой «Вашингона» со счетом 4:2, а капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в пустые ворота. Этот гол стал его 1600-м очков в НХЛ.