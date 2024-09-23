В Медвежьегорске создадут музей, посвященный фильму «Любовь и голуби»

В городе Медвежьегорске Республики Карелия воссоздадут интерьер дома, где проходили съемки легендарного советского фильма «Любовь и голуби». Об этом сообщает Life.ru.

Уточняется, что в 2009 году его выкупил местный житель Евгений Шульга, который и начал реставрацию. Он приобрел недвижимость по рыночной цене, за «историчность» доплачивать не пришлось, поскольку к тому времени дом полностью пришел в негодность: дом стоял на кирпичах, а фундамент отсутствовал вовсе.

Отмечается, что мужчина решил восстановить дом и сделать привлекательным для путешественников. В ходе реставрации было отреставрировано знаменитое крыльцо, внешний вид голубятни, а теперь планируется воссоздать интерьеры изнутри.

Добавляется, что сами сцены «внутри дома» снимались на студии. Тем не менее вскоре те самые декорации появятся в доме.

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