Продюсер Стрижевская высоко оценила работу актера Озчивита в отечественном кино

Совсем скоро поклонницы турецких сериалов смогут увидеть полюбившуюся многим звезду мелодрам Бурака Озчивита в отечественном фильме — в новой части фильма «Елки». Кинопродюсер Галина Стрижевская рассказала о работе с иностранным артистом и раскрыла интересные подробности. Об этом сообщил Life.ru.

По ее словам, в текущем году состав «Елок» получился по-настоящему звездным. Кроме того, работать с Бураком Озчивитом является сплошным удовольствием, поскольку он, не понимая языка, он быстро вжился в роль и схватывал все на лету. Также Озчивит прекрасно чувствует и камеру, и свет, и кадр, спокойно выслушивает все задачи режиссера и делает свою работу буквально с пары дублей.

Продюсер отметила важность международного сотрудничества в киноиндустрии, поскольку сегодня российское кино выходит на мировой уровень. Важно поддерживать отношения между государствами.

Ранее сообщалось, что звезду «Великолепного века» Бурака Озчивита встретили в Москве с водкой и караваем.