«Нельзя забывать говорить о том, что по-настоящему вечно»: Олешко высказался о современном кино

NEWS.ru: Олешко заявил, что современному кино не хватает темы вечных ценностей

Культура и спорт

Фото: [скриншот видео]

50-летний российский актер и телеведущий Александр Олешко считает, что современному кинематографу не хватает темы вечных ценностей. Своим мнением он поделился с NEWS.ru.

Артист призвал уделять больше внимания теме любви во всех ее оттенках и проявлениях. По его мнению, помимо ярких развлекательных проектов, кино нужны истории о любви к родителям, чтению, доброте и отзывчивости.

«Не все должно шуметь и греметь, бесконечно развлекать — это тоже важно, но нельзя забывать говорить о том, что по-настоящему вечно», — заявил Олешко.

Он также с теплом и уважением отозвался о мастерах отечественного искусства. Артист выделил Евгения Евстигнеева, Владимира Меньшова и Никиту Михалкова. Актер отметил, что может долго продолжать список уважаемых им артистов. По его словам, именно на таких примерах стоит учиться и воспитывать новое поколение зрителей.

Ранее актер Александр Олешко отказался рассекретить личность супруги.

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