Жителям Подмосковья рассказали, как заказать вывоз стройотходов

Жители Подмосковья могут подать заявку на вывоз строительных отходов по телефону или через региональный портал госуслуг, цифровой помощник принимает звонки по номеру 122 и выбрать добавочный номер 7. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Умный консультант поможет оформить заявку, он уже обработал более 18,5 тыс. звонков и оформил свыше 1,4 тыс. заявок. Кроме того, заявку можно оформить через сервис «Вывоз строительных отходов» на региональном портале. Для этого нужно заполнить онлайн-форму и указать необходимую информацию. Специалисты свяжутся с заявителем в день подачи заявления, чтобы уточнить дату вывоза. Онлайн-сервисом воспользовались более 700 раз.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

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