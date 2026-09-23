«Мособлгаз» запустил на своем сайте виртуального помощника на базе ИИ

Компания АО «Мособлгаз» запустила на своем официальном сайте виртуального помощника на базе искусственного интеллекта — Огонька. Он в круглосуточном режиме отвечает на вопросы абонентов.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно открыть диалоговое окно помощника на главной странице компании и ввести свой вопрос в произвольной формулировке. Сервис проанализирует запрос и выдаст структурированный ответ с активными ссылками. Если вопрос нестандартный, система предложит перевести диалог на специалиста службы поддержки.

«Важно, что запросы, требующие обработки персональных данных, в том числе передачи показаний счетчиков, не входят в задачи „Огонька“ — этот функционал остается в Личном кабинете клиента в целях информационной безопасности. Мы видим большой потенциал в развитии таких ассистентов и планируем расширять их возможности», — рассказал заместитель директора по цифровой информации АО «Мособлгаз» Андрей Бельсков.

Внедрение цифровых технологий во все сферы жизни соответствует задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».