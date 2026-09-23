В новом жилом квартале Раменского округа построят детский сад на 185 мест

В новом жилом квартале «G3 Михалевич» в Раменском округе построят детский сад на 185 мест. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Во дворах ЖК также обустроят игровые площадки и спортивные зоны, прогулочный сквер и велодорожки. При этом дворы будут закрыты от автомобилей.

Сейчас возводится первая очередь проекта. Это два дома на 504 квартиры. На первых этажах будут размещены аптека, кафе, почтовое отделение, культурно-досуговый центр, пункт участкового полиции.

Строительная готовность первой очереди составляет 39%. Строители возводят несущие и ограждающие конструкции, прокладывают наружные инженерные сети, проводят внутреннюю отделку. Завершить работы в рамках первой очереди планируется в ноябре 2027 года.

Строительство новых жилых кварталов ведется в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства нового МКД в Лосино-Петровском.