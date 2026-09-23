Вакцина против рака легкого: томские ученые создали прототип

В Томске разработали прототип мРНК-вакцины от рака легкого

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Святов/Сгенерировано нейросетью]

Ученые НИИ онкологии Томского НИМЦ РАН разработали прототип мРНК-вакцины для персонализированного лечения немелкоклеточного рака легкого. Об этом сообщает ТАСС.

Старший научный сотрудник лаборатории биологии опухолевой прогрессии Марина Патышева пояснила, как работает разработка. Сначала в опухоли человека находят уникальные мутации, затем создаются мРНК. После этого запускается выработка антигенов, и иммунная система учится атаковать раковые клетки.

Патышева подчеркнула: формируется именно направленный иммунный ответ против опухолевых клеток, а не общая стимуляция организма.

Ранее стало известно, что найдена мутация, повышающая риск рака легких в 62 раза.

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