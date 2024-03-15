В Минтрансе Подмосковья рассказали, как доехать до масленичных гуляний в области

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассказали, как на общественном транспорте добраться до мест проведения масленичных гуляний в региона.

Самых популярных локаций — четыре. Они расположены в Дмитрове, Ленинском округе, Мытищах и Пушкино.

До Дмитровского кремля доехать можно от автовокзала Дмитрова на двадцати маршрутах, которые следуют до остановки «Выставочный центр». До «Горок Ленинских» можно добраться на маршруте №24 от платформы «Ленинская» до остановки «Экспериментальная база».

Желающим посетить Музей народных художественных промыслов «Усадьба Лукутиных» в Мытищах нужно сесть на автобус, курсирующий по маршруту №42 от МЦД «Лобня».

Центральный парк культуры и отдыха Пушкино расположен в пешей доступности от остановки «Станция Пушкино». До нее можно доехать на пяти городских маршрутах: №22, №42к, №41, №24 и №42. Кроме того, до парка следуют поезда Ярославского направления.