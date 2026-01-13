В Международном олимпийском комитете (МОК) разъяснили «Чемпионату», почему к другим странам неприменимы санкции, аналогичные тем, которым подверглась Россия.

В частности, в МОК указали на разные ситуации в конфликте на Украине и агрессии США против Венесуэлы.

Собеседник издания пояснил, что приостановление членства Олимпийского комитета России (ОКР) основано на том, что Россия присоединила ряд региональных спортивных организаций, прежде находившихся под юрисдикцией НОК Украины.

«Это подтвердил Спортивный арбитражный суд, который заявил следующее: «Ссылки ОКР на другие конфликты неуместны, поскольку эти ситуации существенно отличаются от настоящего дела. В отличие от настоящего дела, соответствующие НОК не распространяли свою юрисдикцию за пределы юрисдикции другого НОК или за пределы своей собственной юрисдикции», — заявили в МОК.

Международный олимпийский комитет рекомендовал федерациям по видам спорта допускать россиян к соревнованиям в нейтральном статусе.