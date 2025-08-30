В МОК объяснили решение IBU не допускать российских спортсменов на Олимпиаду

IBU опубликовал порядок отбора спортсменов на Олимпийские игры 2026 года. Этот документ не предусматривает возможности для участия в соревнованиях российских и белорусских биатлонистов.

В МОК заявили, что каждая международная федерация уполномочена сама проводить свои соревнования.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов. Большинство федераций в течение нескольких дней «дисциплинированно» объявили об отстранении россиян. Зато после того, как МОК рекомендовал допускать российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов, возвращение проходит непросто и с серьезными ограничениями.

До сих пор отстранены от международных соревнований российские лыжники, биатлонисты, легкоатлеты, а также представители командных видов спорта.

МОК занял удобную лицемерную позицию. Можно сказать, что возвращение россиян зависит от лояльности отдельных федераций. В тех организациях, которыми руководят принципиальные русофобы, скорого возвращения ждать не стоит.