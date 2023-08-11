В Молдавии выяснили зарплату защитника Рябчука в «Спартаке»

«Зарплата Рябчука в «Спартаке» будет не 2 млн евро, как сообщали греческие СМИ, и не 1,2 млн евро, как сообщали российские СМИ, а 1,8 млн евро в год», – говорится на сайте.

«Спартак» оформил трансфер Рябчука из «Олимпиакоса» 7 августа. Греческий клуб получил за футболиста 6 млн евро. Красно-белые заключили с игроком сборной Молдавии трехлетний контракт.

Любопытно, что в России Рябчука, у которого двойное гражданство, заявили как португальца.

Рябчук уже успел дебютировать за «Спартак», выйдя на замену в кубковом матче против «Пари НН» (5:4).