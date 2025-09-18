В «Монако» назвали сроки восстановления Головина после травмы

Главный тренер «Монако» Ади Хюттер сообщил, когда ожидается возвращение в строй полузащитника Александра Головина после мышечной травмы.

Россиянин пропустил матч четвертого тура чемпионата Франции против «Осера» (2:1) из-за мышечного дискомфорта. Углубленное медицинское обследование выявило более серьезное повреждение мышцы правого бедра, чем ожидалось.

Хюттер заявил, что Головин должен быть готов к игре примерно через месяц.

Российский футболист выступает за «Монако» с 2018 года. В нынешнем сезоне он принял участие в трех матчах клуба в Лиге 1. Также Головин сыграл за сборную России против Катара (4:1), отметившись забитым мячом.

Ранее Александр Головин рассказал, что не останется жить в Монако после завершения карьеры, а вернется в Россию.