В московских парках заработают восемь летних кинотеатров

Летние кинотеатры будут работать в восьми московских парках, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Уже 9 июня начнутся сеансы в парке Олимпийской деревни и Таганском парке. Позже откроются кинотеатры в Парке Горького, Измайловском и Бабушкинском парках, саду имени Баумана, в Сокольниках и в парке Ангарские пруды.

Посетители парков смогут посмотреть новинки и проверенную временем классику. Будут демонстрироваться ленты немого кино. Как сказала Сергунина, подобные показы будут сопровождаться музыкой духовых оркестров.

Чтобы попасть в летние кинотеатры, необходимо предварительно зарегистрироваться на сайтах соответствующих парков.