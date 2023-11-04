В московской галерее Шилова повесили портреты героев СВО работы мастера

«Всех вас поздравляю с праздником, с Днем народного единства. И это очень важно, что именно в этот день, в этот праздник мы презентуем эту выставку, потому что, конечно, уже прошло полтора года, как идёт специальная военная операция, и у неё появились свои герои, свои легендарные личности», - сказал на открытии экспозиции представитель аппарата мэра и правительства Москвы Александр Кибовский.