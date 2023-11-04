В московской галерее Шилова повесили портреты героев СВО работы мастера
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В здании на Знаменке в Москве в День народного единства прошла презентация новых работ Народного художника СССР Александра Шилова. Мастер представил портреты участников проводимой ВС РФ специальной военной операции на Украине.
Как сообщает РИА Новости, галерея Шилова пополнилась портретами кавалера двух орденов Мужества Андрея Кузовлева, кавалера ордена Мужества, 24-летнего Героя России Юрия Жуланова, кавалера ордена Мужества Дмитрия Торопова.
«Всех вас поздравляю с праздником, с Днем народного единства. И это очень важно, что именно в этот день, в этот праздник мы презентуем эту выставку, потому что, конечно, уже прошло полтора года, как идёт специальная военная операция, и у неё появились свои герои, свои легендарные личности», - сказал на открытии экспозиции представитель аппарата мэра и правительства Москвы Александр Кибовский.
Он подчеркнул, «строй героев» будет и дальше пополняться новыми портретами героев СВО. Планируется также выездная выставка Шилова в новых российских регионах, добавил Кибовский.