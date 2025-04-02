В Москве открыли наследственное дело Василия Уткина

Уткин скончался 19 марта 2024 года на 52-м году жизни. Он начал свою карьеру на телевидении в 1994 году, где вел футбольные программы и комментировал игры на каналах «НТВ-Плюс», «НТВ» и других федеральных платформах.

В 2017 году он объявил о завершении работы в качестве комментатора. Уткин был дважды женат, но оба брака завершились разводом. На момент смерти он не состоял в браке и не имел детей.

Как сообщила нотариус Марина Соколова в интервью РИА Новости, претендовать на наследство могут исключительно кровные родственники, а бывшие супруги не имеют права на получение имущества после смерти одного из них. Если возникает вопрос о выделении супружеской доли, то он разрешается в судебном порядке.

Бывшая супруга может подать иск в суд, предоставив доказательства того, что данное имущество является совместной собственностью и в нем имеется доля пережившего супруга, заключила нотариус.

Ранее сообщалось, что в Москве завели наследственное дело актрисы Анастасии Заворотнюк.