В Москве завели наследственное дело актрисы Анастасии Заворотнюк

После кончины актрисы Анастасии Заворотнюк в Москве было заведено наследственное дело. Теперь ее близкие могут заявить права на различное имущество, включая недвижимость, банковские активы, инвестиции в ценные бумаги, драгоценности, авторские права и даже домашних питомцев, сообщила РИА Новости нотариус Марина Щирская.

Российская актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк ушла из жизни 30 мая 2024 года, в возрасте 54 лет, после продолжительной борьбы с тяжелым заболеванием.

Зрителям она запомнилась прежде всего благодаря главной роли няни Вики в популярном комедийном сериале «Моя прекрасная няня». За свою карьеру в кино и на телевидении актриса исполнила около 40 ролей.

Ранее сообщалось, что скончалась Каркуша из «Спокойной ночи, малыши!», актриса Галина Марченко.