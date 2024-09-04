Адвокат Жорин назвал нулевыми шансы Долиной победить в суде за квартиру

Российская эстрадная исполнительница Лариса Долина может потерять проданную ею аферистам квартиру. Такой неутешительный вывод, оценив сложившуюся ситуацию, сделал в беседе с «Известиями» адвокат Сергей Жорин.

Напомним, в квартиру Долиной попытались въехать новые владельцы. Пара из Москвы уверена, что сделка с жильем была оформлена чисто. Однако певица добилась ареста помещений на два месяца, за которые ее не имеют права выселять. Если будет доказано, что новые покупатели не связаны с мошенниками, скорее всего, квартира перейдет к ним.

Как отметил Жорин, использованная мошенниками схема для продажи пятикомнатной квартиры Долиной в Хамовниках является довольно распространенной. И оспорить подобные сделки, которые проведены по всем правилам, удается крайне редко.

«В историях, в которых я участвовал, возбуждались уголовные дела и тщательно изучалась вся процедура продажи. Однако я не знаю ни одного случая, когда потерпевшему смогли вернуть те денежные средства, которые он перевел на так называемые безопасные счета», — сказал Жорин.

Адвокат добавил, покупателю вряд ли удастся вернуть потраченные на покупку недвижимости певицы средства. Даже в случае, если Долиной каким-то чудом удастся через суд вернуть себе право владения квартирой.

Ранее адвокат Павел Астахов дал оценку инциденту с продажей квартиры певицы Долиной.