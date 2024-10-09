В Москве простились с кардиохирургом Акчуриным, оперировавшим Ельцина

В Институте клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова (ИКК) в Москве простились с кардиохирургом Ренатом Акчуриным, сообщил «Коммерсантъ». Церемония прощания состоялась в среду, 9 октября. Издание в мессенджере также опубликовало кадры с похоронного мероприятия.

Акчурин был заместителем генерального директора по хирургии НМИЦ кардиологии им. Е.И. Чазова. О смерти кардиохирурга стало известно 6 октября. Он скончался в возрасте 78 лет.

В ноябре 1996 года Акчурин руководил бригадой хирургов, проводивших операцию на сердце первому президенту РФ Борису Ельцину.

Акчурин родился 2 апреля 1946 года в Андижане, Узбекистан. В 1964 году стал студентом Андижанского государственного медицинского института, в а 1968 году перевелся в Первый Московский медицинский институт им. И.М. Сеченова, который окончил в 1971 году.

Акчурин сыграл важную роль в развитии микрохирургии сосудов, а также реконструктивной и пластической хирургии конечностей. Именно он разработал ключевые принципы коронарной микрохирургии и применил операционный микроскоп и микрохирургические методы в области коронарной хирургии.

Ранее сообщалось, что у актера Василия Ливанова выявили опасное поражение мозга.