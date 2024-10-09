Mash: у актера Василия Ливанова выявили опасное поражение мозга

У советского и российского актера Василия Ливанова выявили опасное поражение головного мозга, сообщил Mash. Отмечается, что осложнения выявили из-за недостаточного уровня кислорода в крови артиста.

Ливанова госпитализировали 1 октября в Москве с подозрениями на инсульт. 89-летний артист почувствовал себя плохо, после чего ему вызвали скорую помощь.

По информации Mash, у артиста на данный момент парализовало правую часть тела. Если ситуация останется без изменений, Ливанову грозит когнитивная дисфункция и психические расстройства.

Кроме того, врачи обнаружили и артиста признаки сердечной и дыхательной недостаточности. До сих пор артист подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Медики никакой положительной динамики в его состоянии пока не наблюдают. Ливанов находится в НИИ им. Н.В. Склифосовского.

Василий Ливанов — советский и российский актер, режиссер кино и анимации, сценарист и писатель, народный артист РСФСР. Он стал особенно известен благодаря своей роли Шерлока Холмса в серии телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».

В 2006 году Ливанов получил почетное звание кавалера ордена Британской империи за роль Шерлока. Артист выразил благодарность королеве Елизавете II через посла Великобритании в России Тони Брентона.

Ранее сообщалось, что врачи не нашли серьезных патологий у госпитализированного актера Александра Збруева.