В Москве скончалась руководитель Театра классического балета и народная артистка Наталья Касаткина

В столице на 90-м году жизни скончалась заслуженная артистка РСФСР Наталья Касаткина. Она на протяжении 30 с лишним лет возглавляла Государственный театр классического балета. Об этом сообщили РИА Новости .

Трагическую новость журналистам сообщила помощница Касаткиной Валентина Бурьянова. По ее словам, смерть заслуженной балерины наступила прошедшей ночью. Данных о дате похорон и месте прощания с артисткой пока нет, они появятся позже.

Наталье Касаткиной было 89 лет, она 22 года танцевала в Большом театре. Также выступала в качестве балетмейстера и сценариста. Государственным театром классического балета танцовщица руководила с 1992 года.